Спарринг-партнер Усика сделал прогноз на бой украинца с Фьюри

Сербский супертяжеловес Санел Хасанович поделился мнением по поводу поединка чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, который спаррингует с украинцем, Александр сможет победить "Цыганского короля".

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"Мне очень понравился опыт пребывания в лагере Александра Усика. Кроме возможности тренироваться с чемпионом мира, я получил большой заряд уверенности и значительно улучшил боксерские навыки.

Усик – настоящий чемпион, думаю, он победит Фьюри. Он не обращает на себя так много внимания, как Тайсон, в это время он тяжело работает в зале", - приводит слова боксера Luckypunch.net.

Бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, но его перенесли на 18 мая из-за рассечения у Тайсона.

Ранее бывший катмен Кличко рассказал, как Усик будет использовать травму Фьюри.

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