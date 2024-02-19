Бывший катмен Кличко рассказал, как Усик будет использовать рассечение Фьюри

Бывший катмен Владимира Кличко Джейкоб Дюран высказался по поводу рассечения обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам специалиста, Александр Усик будет использовать травму британца.

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"Вы всегда готовитесь к худшему сценарию. Если этого не произойдет, то это бы означало, что я хорошо выполнил свою работу. Это хороший вопрос. Что будет делать Усик? Конечно, он будет работать по этому рассечению.

Вероятно, он будет сближаться, много вступать в борьбу, возможно, заденет плечом или случится что-то другое. Это будет его преимуществом. Будет интересно. На мой взгляд, команде Фьюри нужен хороший опытный катмен", - приводит слова катмена Seconds Out.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри.

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