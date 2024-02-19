iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бывший катмен Кличко рассказал, как Усик будет использовать рассечение Фьюри

Джейкоб Дюран назвал козырь украинского боксера.
Сегодня, 17:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший катмен Владимира Кличко Джейкоб Дюран высказался по поводу рассечения обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам специалиста, Александр Усик будет использовать травму британца.

Читай также: Стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком

"Вы всегда готовитесь к худшему сценарию. Если этого не произойдет, то это бы означало, что я хорошо выполнил свою работу. Это хороший вопрос. Что будет делать Усик? Конечно, он будет работать по этому рассечению.

Вероятно, он будет сближаться, много вступать в борьбу, возможно, заденет плечом или случится что-то другое. Это будет его преимуществом. Будет интересно. На мой взгляд, команде Фьюри нужен хороший опытный катмен", - приводит слова катмена Seconds Out.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком Стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком
Президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри Президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри
"Страшный сон": Тренер Усика пригрозил Фьюри серьезными проблемами в бою "Страшный сон": Тренер Усика пригрозил Фьюри серьезными проблемами в бою
ЛеБрон рассказал, в какой команде он хочет завершить карьеру ЛеБрон рассказал, в какой команде он хочет завершить карьеру
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА19:02
ЛеБрон рассказал, в какой команде он хочет завершить карьеру
Лига Чемпионов19:00
Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Теннис18:50
Свитолина в украинском дерби обыграла Калинину на старте турнира в Дубаи
Лига Чемпионов18:28
ПСВ - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа18:23
Кристал Пэлас расстался с главным тренером, который находится в больнице
Киберспорт18:08
Европейский RMR-турнир: GamerLegion - Pera, Monte - Nexus
Киберспорт18:00
Европейский RMR-турнир. Группа B: Monte - Nexus, Vitality - Heroic, Spirit - Astralis
НБА17:55
Бруклин отправил в отставку Жака Вона
Лига Чемпионов17:46
Интер - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа17:34
Форвард клуба АПЛ порвал "кресты" третий раз за пять лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK