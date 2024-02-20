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"Проиграет и завершит карьеру": Усику предсказали печальные последствия поражения от Фьюри

Экс-чемпион не оставляет шансов украинцу и считает, что британец отправит его на пенсию.
Сегодня, 12:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Американский эксперт полностью уверен, что победу в этом поединке одержит британский боксер. К тому же он считает, что после поражения украинец больше не захочет возвращаться в ринг и завершит карьеру.

"Усик проиграет Фьюри, а затем сразу же завершит карьеру. Он завершит карьеру еще раньше, чем Теренс Кроуфорд. Он будет следующим, кто завершит карьеру. Ничего плохого о нем не скажу, он серьезный парень. Но сразу же после поражения он поймет, что у него нет шансов вернуться и вновь вернуть все титулы".

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"Фьюри слишком большой для Усика. Несмотря на то что Александр проделал крутую работу в супертяжелом дивизионе, завоевал три титула, ему будет невероятно сложно с этим здоровяком.

Фьюри, конечно же, может вновь объявить о выходе на пенсию. Не поймите меня неправильно, но этот парень уходит на пенсию каждые две недели. Но я считаю, что в этом бою Усику не победить. Даже несмотря на то что у Фьюри было ужасное выступление против Фрэнсиса Нганну. Даже наоборот. Сейчас Тайсон получил столь необходимую мотивацию.

Усик подумает о том, что он и так многого достиг в боксе: золотые медали, победы на международных турнирах, чемпионские титулы в двух дивизионах. Вот и все", - приводит слова Малиньяджи ProBox TV.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Пол Малиньяджи

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