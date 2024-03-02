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"Каждый удар может быть решающим": Виталий Кличко оценил бой Усик - Фьюри

Легенда спорта объяснил, что должен делать британец для победы над украинцем.
Сегодня, 08:30
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко поделился своими мыслями о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам легенды бокса, он будет поддерживать украинца в титульном бою.

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"Фьюри нужно есть поменьше вредной еды, не употреблять алкоголь и наркотики и хорошо подготовиться к этому бою.

Все ожидают крайне драматичного поединка, но никто в мире не может предсказать исход этого боя. Это супертяжелый вес, здесь каждый удар может оказаться решающим. И самой большой ошибкой будет говорить, кто победит. Конечно, я держу кулаки за Усика. Я надеюсь, что Александр окажется победителем этого боя и привезет титул WBC обратно в Украину. Но давайте посмотрим", - приводит слова Виталия sportbible.

Бой Усик - Фьюри должен состояться 18 мая в Саудовской Аравии. 

Ранее отец Фьюри резко ответил на критику со стороны команды Усика.

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