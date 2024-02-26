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"Заткнитесь": Отец Фьюри резко ответил на критику со стороны команды Усика

Джон Фьюри наехал на представителей украинца из-за их сомнений по поводу травмы британца.
Сегодня, 12:05
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джона Фьюри, отца чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, разозлила реакция команды обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика на травму его сына, из-за которой их бой был перенесен.

Украинская сторона ранее обвиняла британца в трусости и заявляла, что это он получил по голове сковородкой от жены, из-за чего у него появилось рассечение.

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"Я удивлен, что люди с их опытом работы, могут вообще подобное говорить. Это все абсолютная чушь. Это глупо. Они ставят себя в неловкое положение такими высказываниями.

Так что все эти обвинения - чушь. Спарринг-партнер Тайсона рассказал, как все было. Почему бы им просто не заняться своими делами?

Несчастные случаи бывают, а все эти разговоры ничего не изменят. Так что заткнитесь, потому что бой в любом случае состоится 18 мая. Все решено", - приводит слова Джона Фьюри Express.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван.

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