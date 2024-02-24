"Рассечение большое и глубокое": Тренер оценил, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком

У специалиста возникли сомнения по поводу готовности британца к поединку 18 мая.

Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, поделился мыслями о травме чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, из-за которой был перенесен его бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Специалист выразил сомнения, что британец успеет полностью залечить рассечение, но надеется, что поединок все же состоится.

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"Это отличный бой, потому что они подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Такого у нас уже давно не было, поэтому я взбудоражен этим поединком.

Я думаю, что если после такого рассечения переносить бой на пару месяцев, то времени может оказаться недостаточно. На фотографиях, которые я видел, рассечение достаточно большое и глубокое. Поэтому я не знаю, заживет ли оно к маю. Но надеюсь, что мы увидим этот бой.

Боксу нужен этот поединок, а тем более - супертяжелому весу. У нас давненько не было абсолютного чемпиона. Я думаю, что нам необходим этот бой", - сказал Гарсия в комментарии Boxing Social.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван.

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