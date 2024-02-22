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"Безумно": бывший соперник Усика оценил слухи о том, что Фьюри боится украинца

Беллью назвал фактор, который опровергает все домыслы.
Сегодня, 14:18
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион первого тяжелого дивизиона Тони Беллью высказался о том, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерено сорвал поединок с Александром Усиком.

По словам эксперта, такая идея является безумной, ведь британец рискует потерять огромный заработок.

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"Он испугался и поэтому решил отказаться от 70 миллионов фунтов? Вероятно, это самое дорогое рассечение, которое было когда-либо в мировом спорте. Это безумие. Просто прекратите нести эту чушь. Фьюри хочет этого боя, даже если у него есть какая-то неприязнь к сопернику.

Послушайте, что вам скажет бывший боец. Мы, бойцы, никого не боимся. К примеру, я дрался с Усиком и, выходя на бой, я понимал, что он лучше меня. Все же у меня в голове была эта вера, что я могу победить", - приводит слова Беллью Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее британец сделал прогноз на бой между украинцем и британцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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