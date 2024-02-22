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Беллью оценил перенос боя Усик - Фьюри

Британец удивлен поведением организаторов из Саудовской Аравии.
Сегодня, 09:05
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением по поводу переноса боя за бесспорный титул в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам эксперта, никому не было выгодно переносить поединок.

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"Это никому не выгодно. Это просто все портит. Так что нет, это никому не выгодно. Оба парня были на пике. Единственное, что меня беспокоит сейчас, так это если снова с кем-то что-то случится. 

Я знаю, что организаторы установили штраф 10 миллионов долларов для виновника еще одного переноса поединка. Это безумие. Кто-то может травмироваться и это не вина любой стороны", - приводит слова Беллью Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, что Беллью сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

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