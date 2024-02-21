"Не думаю, что кто-то его побьет": Побежденный Усиком экс-чемпион назвал фаворита его поединка с Фьюри

Экс-чемпион и бывший соперник обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Тони Беллью высказался о его бое против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Британец отметил, что ставит на украинца в поединке за звание абсолюта.

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"Я не думаю, что кто-то победит Александра Усика. Я не думаю, что кто-то его побьет. Я давным-давно говорил об этом. Самое безумное здесь то, что я считаю, что когда Фьюри работал со своим дядей, он победил бы Усика. Но его стиль изменился, и сейчас он агрессивный контрпанчер, а это не сработает против Усика.

Я думаю, что сейчас у него есть шанс панчера, но он не мощный нокаутер. Честно говоря, я считаю Фьюри великолепным бойцом, ничего у него не отнимаю. То, что он сделал в супертяжелом весе - это потрясающе, но я думаю, что Александр Усик - лучший супертяжеловес в мире", - цитирует Беллью Boxing Social.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее бывший катмен Кличко рассказал, как Усик будет использовать рассечение Фьюри.

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