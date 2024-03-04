"Гарантирую": Чисора предсказал результат боя Джошуа - Нганну

Бывший многократный претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился прогнозом на бой между его Энтони Джошуа и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Дерек считает, что британец победит досрочно, но для него это поединок будет самым сложным в карьере.

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"Это будет самый сложный бой в карьере Эй Джея. Это неизвестность. Нганну провел всего 10 раундов с Тайсоном Фьюри, остальное в ММА.

Энтони предстоит тяжелый бой, но я вам гарантирую, что Джошуа нокаутирует Нганну", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Энтони признался, опасается ли нокаута в бою с Нганну.

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