Джошуа признался, опасается ли нокаута в бою с Нганну

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своем будущем сопернике экс-чемпионе UFC Фрэнсисе Нганну.

В частности, британский боксер ответил на предположения о том, что его оппонент имеет неплохие шансы одержать досрочную победу.

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"Я очень оптимистично настроен. Итак, если кто-то говорит, что нокаутирует меня, то давайте посмотрим, на что способен этот парень. Я буду стоять прямо перед ним, но ему будет чертовски сложно достигнуть своей цели.

Давайте посмотрим, насколько сильно этот парень хочет достигнуть желаемого. 8 марта Фрэнсис выйдет и встанет напротив меня. Я не могу дождаться, когда продемонстрирую свои навыки и подерусь с этим человеком. Он думает, что нокаутирует меня, но я готовился к двенадцати раундам", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Джошуа предостерег от недооценки Нганну.

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