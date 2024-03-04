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"У меня нет опыта, но я умею драться": Нганну раскрыл план на поединок с Джошуа

Камерунец поделился ожиданиями от будущей встречи в ринге с британцем.
Сегодня, 13:59
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, как планирует действовать в бою против экс-обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

Камерунец отметил, что в поединке против британца не собирается полагаться только на свой нокаутирующий удар.

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"Конечно, я верю в свою силу. Если я кого-то ударю, то нокаутирую. С другой стороны, практически каждый боец нашего дивизиона имеет нокаутирующий удар. Вопрос в том, как перенести эту силу с первого раунда в десятый, чтобы в конце поединка иметь возможность вырубить оппонента. Итак, тут речь идет о шахматной партии.

У меня нет практически никакого боевого опыта в боксе, в отличие от моего соперника. Итак, мне придется использовать свой боевой дух. Пусть у меня нет опыта, но я умею драться. У меня есть инстинкт и все такое. Я верю в себя", - приводит слова Нганну Boxing News 24.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Нганну признался, помогает ли ему Тайсон в подготовке к бою с Джошуа.

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