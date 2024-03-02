"Нельзя проигрывать бойцу ММА": Промоутер предостерег Джошуа перед поединком с Нганну

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о его будущем сопернике Фрэнсисе Нганну.

Представитель британского боксера отметил, что его клиент не имеет права проиграть в этом поединке.

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"Это будет плохо, не так ли? Нельзя проигрывать бойцу ММА, у которого рекорд 0:1 в боксе. С другой стороны, мы знаем, что Фрэнсис - бывший чемпион UFC и имеет некий боксерский опыт.

Но на самом деле, не стоит проигрывать парням, которые не имеют рейтинга и опыта на самом высоком уровне. Все же мы видели, на что способен Нганну в бою с Тайсоном Фьюри. Также не нужно забывать, что это единственный дивизион, в котором может случиться все что угодно. Это вам не легкий и не средний вес.

Вы деретесь с сильным панчером, который не боится идти в атаку и отпускать свои руки. Кода эти ребята отпускают свои руки, может случиться все что угодно", - цитирует Хирна talkSPORT.

Бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа признался, о чем думал после падения в бою с Кличко.

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