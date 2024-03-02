iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа признался, о чем думал после падения в бою с Кличко

Британец победил украинца и стал чемпионом.
Сегодня, 14:32
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Getty Images
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке против Владимира Кличко.

Британец, который побывал в нокдауне, рассказал, что в тот момент почувствовал прилив силы.

Читай также: "Каждый удар может быть решающим": Виталий Кличко оценил бой Усик - Фьюри

"Я думал, что должен победить! И я думал, что выиграю после этого момента. После пятого раунда я прошел еще шесть раундов. 

Я считал, что одержу победу, но все равно мне предстояло покорить высокую и крутую гору против одного из бывших великих бойцов в лице Владимира Кличко", - приводит слова Джошуа Dazn.

Напомним, в 2017 году Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11 раунде.

Ранее британец вспомнил бой с Владимиром Кличко, рассказав о своих чувствах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Энтони Джошуа

Статьи по теме

"Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником "Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником
"Впервые это понял": Джошуа вспомнил бой с Владимиром Кличко "Впервые это понял": Джошуа вспомнил бой с Владимиром Кличко
Нганну признался, помогает ли ему Тайсон в подготовке к бою с Джошуа Нганну признался, помогает ли ему Тайсон в подготовке к бою с Джошуа
Любенович: Игроки Миная не верили в себя. После моего прихода начали верить Любенович: Игроки Миная не верили в себя. После моего прихода начали верить
Помочь журналистам

Видео

Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Тандреволд и Легрейд выиграли индивидуальные гонки в Холменколлене
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа15:59
Любенович: Игроки Миная не верили в себя. После моего прихода начали верить
Европа15:45
Дорогой вингер первым вылетит из МЮ, когда клуб решит сменить тренера
Бокс15:42
"Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником
Европа15:34
Экс-одноклубник Зидана рассказал, когда тот может вернуться к работе тренером
Украина15:25
Динамо - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа15:15
Брайтон готов отпустить Де Дзерби, но при одном условии
Бокс15:04
"Там есть дыры, много дыр": Камбосос заверил, что изучил Ломаченко
Биатлон15:02
Швейцарка сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии, украинки провалились
Украина14:59
Минай впервые в сезоне одержал победу, обыграв в большинстве Металлист 1925
Европа14:38
Бавария подписала арендованного защитника Тоттенхэма на постоянной основе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK