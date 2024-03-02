Джошуа признался, о чем думал после падения в бою с Кличко

Британец победил украинца и стал чемпионом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке против Владимира Кличко.

Британец, который побывал в нокдауне, рассказал, что в тот момент почувствовал прилив силы.

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"Я думал, что должен победить! И я думал, что выиграю после этого момента. После пятого раунда я прошел еще шесть раундов.

Я считал, что одержу победу, но все равно мне предстояло покорить высокую и крутую гору против одного из бывших великих бойцов в лице Владимира Кличко", - приводит слова Джошуа Dazn.

Напомним, в 2017 году Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11 раунде.

Ранее британец вспомнил бой с Владимиром Кличко, рассказав о своих чувствах.

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