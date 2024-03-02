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"Впервые это понял": Джошуа вспомнил бой с Владимиром Кличко

Британец отметил уровень украинского боксера.
Сегодня, 07:22
Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Getty Images
Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке Владимиром Кличко.

По словам битанца, бой с украинцем позволил ему ощутить уровень спорта.

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"После этого боя я действительно понял, что есть уровни. Кличко - это первый парень, который довел меня до 11-го раунда. Очевидно, у него было все необходимое, чтобы оказаться в такой позиции и сделать это.

Что касается меня, то я всегда говорил, что должен быть на голову выше всех остальных, поэтому я всегда стараюсь усовершенствоваться, изменять свой стиль и все такое. Это привело меня туда, где я нахожусь", - приводит слова Джошуа Dazn.

Напомним, в 2017 году Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11 раунде.

Ранее британец оценил срыв боя с Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Энтони Джошуа

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