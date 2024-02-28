"Это раздражает": Джошуа оценил срыв боя с Уайлдером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями об отмене боя против Деонтея Уайлдера.

По словам британца, он разочарован, что американец проиграл Джозефу Паркеру, из-за чего поединок сорвался.

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"Это раздражает, потому что мы встретились на неделе боя, поговорили с юристами, подписали контракт. Все было хорошо. Это бой, который хотят увидеть фанаты. Я не говорю, что мы полностью поставили на нем крест. В этом поединке все было подписано и скреплено печатью. Просто мы оба должны были сделать свое дело. Уайлдер не выполнил свою часть сделки.

Я подписывал контракты на боя с Фьюри, Уайлдером и многими другими. Я просто делаю бизнес. Я хороший боец за деньги. Я не избегаю вызовов. Я всегда к ним открыт. Я чувствую, что всегда буду здесь и буду готов драться в любой момент", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Ранее тренер Джошуа рассказал, чем Нганну удивил в бою с Фьюри.

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