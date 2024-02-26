"Показал, на что способен": Тренер Джошуа рассказал, чем Нганну удивил в бою с Фьюри

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем сопернике своего подопечного Фрэнсисе Нганну.

Наставник британца вспомнил поединок камерунского бойца с Тайсоном Фьюри и отметил, насколько хладнокровно он его провел, несмотря на дебют в боксе.

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"Нужно относится к парню с уважением. Давайте не будет упускать его из виду. Он проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением. Это сразу же ставит его на уровень парней, которые смогли дать бой Фьюри.

Парень проявил хладнокровие и терпение в том бою. Это все является угрозой, когда ты умеешь бить. С панчером легче иметь дело, когда он действует безрассудно. Нганну новичок в этом спорте, поэтому мы не ожидали увидеть эти качества. Мы ожидали, что с его стороны будет недостаток хладнокровия и терпения, но он показал, на что способен. Поэтому мы смотрим на него, как на супертяжеловеса мирового класса", - цитирует Дэвисона Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал главную опасность для Энтони в бою с Нганну.

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