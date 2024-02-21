Промоутер Джошуа назвал главную опасность для Энтони в бою с Нганну

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, высказался о поединке своего подопечного с боцйом ММА Фрэнсисом Нганну.

По словам специалиста, он особым образом переживает за результат боя.

Читай также: "Не верю, что поднимется": Нганну пригрозил сделать с Джошуа то же, что с Фьюри

"Я нервничаю перед каждым боем Энтони, но в этот раз все как-то по-другому. Конечно, мы уже знаем немного больше о Фрэнсисе и лучше его изучили. Никто не ожидал таких боксерских способностей от него в бою с Фьюри. Он оказался очень сильным и хорошим боксером. Джошуа встретится с парнем, у которого рекорд 0-1, что создает еще большее давление. Так что обязательное условие для Джошуа - победа.

Этот бой немного отличается от других. Это не Хргович и не Фьюри. Теоретически, Джошуа легко должен проходить Нганну", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее камерунец признался, попытается ли он нокаутировать Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!