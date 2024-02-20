"Не верю, что поднимется": Нганну пригрозил сделать с Джошуа то же, что с Фьюри

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну считает, что экс-обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа не сможет справиться с его мощью.

Камерунец вспомнил, как отправил в нокдаун Тайсона Фьюри в своем дебютном боксерском бою, и уверен, что в случае с Эй Джеем соперник уже не поднимется после такого.

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"Сомневаюсь, что Джошуа выдержит то, что выдержал Фьюри в поединке со мной. Мы и раньше видели, как Тайсон поднимался из невероятных нокдаунов. Очень стойкий боксер. Наверное, самый стойкий супертяжеловес.

Я не верю, что Джошуа поднимется после тех ударов, которые принимал Фьюри", - сказал Нганну в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа поделился ожиданиями от боя с Нганну.

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