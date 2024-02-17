iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Сделает громкое заявление": Промоутер Джошуа поделился ожиданиями от боя с Нганну

Представитель британского боксера уверен в его успехе.
Сегодня, 15:46
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем поединке с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

По его мнению, его подопечного ожидает непростое противостояние, но он не сомневается в победе.

Читай также: "Это будет катастрофа": Чжилей предостерег Джошуа перед боем с Нганну

"Я уверен, что Джошуа хорошо поработает в бою с Фрэнсисом Нганну, но при этом мы осознаем риск. Наш соперник - большой боец с невероятной силой. Я не сомневаюсь, что Эй Джей сделает громкое заявление 8-го марта.

Я уже одиннадцать лет наблюдаю, как Джошуа тренируется. Я наблюдал за ним в каждом лагере. Он фантастический источник знаний. Я не знаю никого, кто бы работал усердней. Он тренируется даже когда на отдыхе.

Бен Дэвисон вернет прежнего Эй Джея. Я думаю, что после победы над Валлином, он как никогда жаждет успеха. Это будет действительно важный бой", - цитирует Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фроч оценил шансы Джошуа стать абсолютным чемпионом мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Будет драться, пока не исполнится 45 лет": Фьюри высмеяли за грандиозный план о пяти мегафайтах "Будет драться, пока не исполнится 45 лет": Фьюри высмеяли за грандиозный план о пяти мегафайтах
"Слишком много переменных": Экс-чемпион оценил грандиозный план Фьюри на пять боев "Слишком много переменных": Экс-чемпион оценил грандиозный план Фьюри на пять боев
Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала
Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:36
Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала
Олимпийские виды20:27
Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета
Европа20:20
В Милане определились с суммой, за которую готов продать Леау
Европа20:06
Центрбек сборной Франции - о Мбаппе: Думаю, все знают, куда он перейдет
Европа19:54
Анчелотти хочет удержать в Реале одного из основных защитников
Европа19:42
Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче с Ньюкаслом
Биатлон19:30
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
Биатлон19:20
Биатлон: Швеция выиграла мужскую эстафету, Украина стала 13-й
Киберспорт19:16
Зинченко пополнил свою команду бывшим игроком NaVi
Европа19:08
Борнмут с Забарным не удержал победу над Ньюкаслом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK