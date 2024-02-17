"Сделает громкое заявление": Промоутер Джошуа поделился ожиданиями от боя с Нганну

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем поединке с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

По его мнению, его подопечного ожидает непростое противостояние, но он не сомневается в победе.

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"Я уверен, что Джошуа хорошо поработает в бою с Фрэнсисом Нганну, но при этом мы осознаем риск. Наш соперник - большой боец с невероятной силой. Я не сомневаюсь, что Эй Джей сделает громкое заявление 8-го марта.

Я уже одиннадцать лет наблюдаю, как Джошуа тренируется. Я наблюдал за ним в каждом лагере. Он фантастический источник знаний. Я не знаю никого, кто бы работал усердней. Он тренируется даже когда на отдыхе.

Бен Дэвисон вернет прежнего Эй Джея. Я думаю, что после победы над Валлином, он как никогда жаждет успеха. Это будет действительно важный бой", - цитирует Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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