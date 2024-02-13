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Фроч оценил шансы Джошуа стать абсолютным чемпионом мира

Британец отметил перспективы своего звездного соотечественника.
Сегодня, 13:55
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказался о будущем Энтони Джошуа.

По словам британца, его соотечественник не сможет стать обладателем бесспорного титула в супертяжелом дивизионе.

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"У Фьюри уже нет того желания, которое мы видели раньше. Сможет ли он провести еще 5 боев на Топ-уровне? Я бы сказал - нет.

Если говорить о бое Тайсона и Энтони, то я бы сказал, что Фьюри все равно фаворит. Если Тайсон подерется с Энтони после Усика, то он победит. Конечно, Тайсон уже не такой фаворит, каким я его считал шесть месяцев назад, до боя с Нганну.

Если Джошуа снова встретится с Усиком, мы все знаем, чем все закончится. Джошуа не может победить Усика", - приводит слова эксперта Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри вызверился на команду Усика из-за сомнений по поводу травмы британца.

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