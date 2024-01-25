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"Это будет катастрофа": Чжилей предостерег Джошуа перед боем с Нганну

Китаец дал совет британскому боксеру.
Сегодня, 17:59
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о будущем бое между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

По мнению китайского боксера, британцу не стоит безрассудно пытаться нокаутировать соперника, а нужно действовать осторожно, чтобы рассчитывать на успех.

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"Я считаю, что Джошуа необходимо грамотно подойти к этому бою. Не нужно выходить и пытаться срубить, нокаутировать Нганну, потому что у него есть мощь, он сильный парень. Если он донесет удар из-за того, что ты дерешься безрассудно, то это будет катастрофа.

Поэтому я думаю, что Джошуа следует подловить его, используя свои боксерские навыки и работу ног, заманивая его шаг за шагом", - цитирует Чжилея Bad Left Hook.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чжилей назвал фактор, который определит победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну Чжан Чжилей

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