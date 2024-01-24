Хирн предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Нганну

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о поединке своего подопечного с Фрэнсисом Нганну.

По словам эксперта, он верит, что британец досрочно победит камерунца.

"Джошуа нокаутирует Нганну. Я уверен, что он измотает и срубит его, что к концу восьмого раунда этот поединок закончится, и Энтони Джошуа будет готов подраться за звание абсолютного чемпиона мира", - сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа.

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