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Хирн предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Нганну

Промоутер оценил навыки британской звезды.
Сегодня, 15:19
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о поединке своего подопечного с Фрэнсисом Нганну.

По словам эксперта, он верит, что британец досрочно победит камерунца.

"Джошуа нокаутирует Нганну. Я уверен, что он измотает и срубит его, что к концу восьмого раунда этот поединок закончится, и Энтони Джошуа будет готов подраться за звание абсолютного чемпиона мира", - сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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