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Джошуа рассказал, как бы завершился его бой с Фьюри

Эй Джей припомнил провальное выступление "Цыганского короля" против Нганну.
Сегодня, 12:08
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что смог бы разобраться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Британский боксер отметил, что совершенно не удивлен неубедительному выступлению и нокдауну соотечественника в противостоянии с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, и заявил, что в поединке с ним последствия для "Цыганского короля" были бы более плачевными.

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"Нет, я совершенно не был удивлен. Я много раз видел, как боксирует Тайсон Фьюри.

Люди утверждают, что он величайший, но если бы в тот день с ним дрался я, то люди увидели бы намного больше, не только нокдаун", - сказал Джошуа в комментарии DAZN Boxing.

Ранее сообщалось, что Фьюри высмеяли за грандиозный план о пяти больших поединках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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