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"Будет драться, пока не исполнится 45 лет": Фьюри высмеяли за грандиозный план о пяти мегафайтах

Экс-чемпион скептически оценил фантастические намерения британского боксера.
Сегодня, 14:41
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи высказался о намерении обладателя пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри провести пять больших поединков.

Ранее "Цыганский король" заявил, что собирается дважды подраться с Александром Усиком, дважды встретиться в ринге с Энтони Джошуа и устроить реванш с Фрэнсисом Нганну.

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Малиньяджи предположил, что, учитывая подход Фьюри к поединкам, ему придется выступать до 45 лет, чтобы реализовать свой план.

"Фьюри говорит, что у него два боя с Усиком, два поединка с Джошуа и он снова собирается встретиться с Нганну. Кто знает.

Но с той интенсивностью, с которой он боксирует, и с тем графиком, которого он придерживается, это означает, что он будет драться, пока ему не исполнится 45 лет", - приводит слова Малиньяджи Boxing News 24.

Ранее экс-чемпион Карл Фроч также оценил грандиозный план Фьюри на пять боев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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