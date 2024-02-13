"Слишком много переменных": Экс-чемпион оценил грандиозный план Фьюри на пять боев

Бывший чемпион мира Карл Фроч сомневается, что обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри удастся реализовать его грандиозный план на пять боев.

Ранее "Цыганский король" заявил о намерении дважды подраться с Александром Усиком, дважды встретиться в ринге с Энтони Джошуа и провести реванш с Фрэнсисом Нганну.

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"Есть аппетит ко всем этим боям. Безусловно, реванш с Усиком зависит от того, как сложится первый бой. Если Усик жестко побьет и перебоксирует Фьюри, то Тайсон в конечном итоге может подумать, что у него нет желания и энергии возвращаться на ринг. У него достаточно денег, чтобы провести остаток жизни на необитаемом острове. В каком психологическом состоянии он находится?

Двигаемся от первого боя с Усиком дальше. У нас есть поединок с Энтони Джошуа. Мы все еще хотим увидеть Фьюри против Эй Джея, но все зависит от того, как Джошуа подерется с Нганну, а Фьюри - с Усиком. Потенциально Тайсон проведет два поединка с Усиком и два - с Джошуа. Я не думаю, что он хотя бы раз подерется с Энтони. Но Фьюри говорит о том, что теоретически может произойти, потому что это то, что мы хотим увидеть.

Реванш с Нганну зависит от того, как с ним подерется Эй Джей. Здесь слишком много переменных, и это не говоря уже об упомянутых именах", - приводит слова Фроча Mirror.

Ранее Фроч оценил шансы Джошуа стать абсолютным чемпионом мира.

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