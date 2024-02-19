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"Самый большой бой в моей жизни": Джошуа оценил поединок с Нганну

Британец рассказал интересную ситуацию с противостоянием против камерунца.
Вчера, 22:43
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) высказался о поединке с Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, он раньше не хотел выходить в ринг с камерунцем, но все изменила последние топовые бои.

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"Об этом говорили раньше, и я сказал, что это несерьезный бой, это не то, что я считаю правильным — проводить кроссоверный поединок, когда я все еще гонюсь за славой в супертяжелом весе.

И тогда, я думаю, когда увидели, что произошло с его последним боем, ситуацию с Уайлдером, эта возможность появилась. Я никогда не отказывался от вызова и жду его с нетерпением", - приводит слова Джошуа Dazn/

– Ты назвал этот бой несерьезным. Ты до сих пор считаешь его таким?

– Нет, это самый большой бой в моей жизни", - добавил Джошуа.

Поединок Нганну – Джошуа состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее промоутер Энтони поделился ожиданиями от боя с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну

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