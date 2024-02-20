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Нганну признался, попытается ли он нокаутировать Джошуа

Камерунский боец поделился планами на поединок с британцем.
Сегодня, 08:59
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, чего ожидает от поединка с экс-обладателем титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

Камерунец выразил уверенность, что способен завершить бой досрочной победой, но заявил, что не планирует целенаправленно искать нокаут.

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"Могу ли я нокаутировать Джошуа? Абсолютно. Но я не должен выходить на ринг с мыслью, что надо его отправить в нокаут. Потому что нокаут должен приходить по естественному пути.

Единственный бой в моей карьере, в котором я вышел за нокаутом, закончился для меня очень плохо - это поединок против Стипе Миочича. Я вышел на тот бой с мыслями, что нужно пойти и нокаутировать этого парня, и в итоге проиграл.

После этого я решил, что просто должен вернуться к своей привычной версии. Затем в своих следующих боях я нокаутировал соперников за 20, за 45 секунд, не ища при этом нокаута.

Поэтому я не буду искать нокауту в поединке с Джошуа, а искать бой. Если я соберу всю необходимую информацию и в какой-то момент мне представится возможность, то я этим воспользуюсь, и тогда мы, вероятно, увидим нокаут", - сказал Нганну в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа поделился ожиданиями от боя с Нганну.

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