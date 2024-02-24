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Нганну оценил вероятность встречи в ринге с победителем боя Усик - Фьюри

Экс-чемпион UFC высказался о потенциальных соперниках.
Сегодня, 20:29
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну предположил, может ли он подраться с победителем боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам камерунца, пока он не думает о подобной возможности, поскольку полностью сосредоточен на ближайшем поединке против Энтони Джошуа.

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"Как я смотрю на возможный бой с победителем поединка Усик - Фьюри? Пока что это как будто из другой жизни. Сейчас я думаю только о поединке против Джошуа.

Мы пока даже не знаем, состоится ли бой Усика и Фьюри. В общем, это все выяснится чуть позже", – заявил Нганну в комментарии All Out Fighting.

Ранее Нганну узнал, против кого подерется в PFL.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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