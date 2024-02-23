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Дебют все же состоится: Нганну узнал, против кого подерется в PFL

Камерунец сможет выйти в октагон уже в этом году.
Сегодня, 00:20
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну дебютирует в PFL.

Камерунец встретится с победителем боя между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой, который состоится 24 февраля.

Напомним, Фрэнсис подписал контракт с PFL в 2023 году, но с тех пор не провел в промоушене ни одного поединка.

Ранее сообщалось, что Нганну пригрозил сделать с Джошуа то же, что с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрэнсис нганну PFL

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