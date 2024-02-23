Дебют все же состоится: Нганну узнал, против кого подерется в PFL

Камерунец сможет выйти в октагон уже в этом году.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну дебютирует в PFL.

Камерунец встретится с победителем боя между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой, который состоится 24 февраля.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



𝗛𝗘𝗔𝗩𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗞𝗘𝗦 For Saturday Night 👀@francis_ngannou will face the winner of the Renan Ferriera vs Ryan Bader bout#PFLvsBellator pic.twitter.com/4dP9RqYiMu — PFL (@PFLMMA) February 22, 2024

Напомним, Фрэнсис подписал контракт с PFL в 2023 году, но с тех пор не провел в промоушене ни одного поединка.

Ранее сообщалось, что Нганну пригрозил сделать с Джошуа то же, что с Фьюри.

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