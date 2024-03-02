"Вы все видели": промоутер Джошуа удивил заявлениеv о бое Фьюри - Нганну

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что бывший чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну победил обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, камерунец окажет достойное сопротивление в бою с Энтони Джошуа.

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"Я немного нервничаю. На бумаге Энтони должен побеждать Нганну, но вы видели, что этот парень сделал с Фьюри. Фрэнсис победил Тайсона. Я действительно думаю, что это так.

Нганну - очень сильный человек. Он определенно может наносить удары и главное - не боится. Нет сомнений, что в бою будут трудные моменты. Все же сейчас Джошуа выглядит фантастически. Я жду еще одной доминирующей победы", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Нганну признался, помогает ли ему Тайсон в подготовке к бою с Джошуа.

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