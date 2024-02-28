iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Нганну признался, помогает ли ему Тайсон в подготовке к бою с Джошуа

Камерунец рассказал о роли "Железного Майка" на старте его боксерской карьеры.
Сегодня, 13:14
Майк Тайсон и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Майк Тайсон и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну сообщил, что легендарный боксер Майк Тайсон не задействован в его подготовке к бою против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Честно говоря, в этом бою, поскольку здесь был мой собственный тренер, мы не стали приглашать Тайсона в этот раз", - сказал камерунец.

Читай также: "Он боец элитного уровня": Тренер Джошуа предостерег от недооценки Нганну

Также Нганну высказался о роли "Железного Майка" в его подготовке к дебютному поединку в боксе против Тайсона Фьюри, рассказав, что тот посещал его тренировочный лагерь и консультировал его.

"Он приходил раза три или что-то в этом роде на мои тренировки. Он больше консультировал, он приходил посмотреть на наши тренировки больше трех раз. Он смотрел тренировки и давал мне советы", - рассказал Нганну в комментарии All Out Fighting.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал главную опасность для Энтони в бою с Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Майк Тайсон фрэнсис нганну

Статьи по теме

Стало известно, санкционирует ли WBO реванш Усик - Фьюри Стало известно, санкционирует ли WBO реванш Усик - Фьюри
"Он боец элитного уровня": Тренер Джошуа предостерег от недооценки Нганну "Он боец элитного уровня": Тренер Джошуа предостерег от недооценки Нганну
"Это раздражает": Джошуа оценил срыв боя с Уайлдером "Это раздражает": Джошуа оценил срыв боя с Уайлдером
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Биатлон14:55
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
Бокс14:50
Бокс: расписание боев
Бокс14:45
Райан Гарсия рассказал, как планирует победить Хэйни
Украина14:19
Палкин категорически оценил шансы Де Дзерби возглавить европейский гранд
Европа13:55
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа13:45
Зинченко назвал своего лучшего друга в Арсенале
Европа13:30
Лидер Ювентуса решил продлить контракт с клубом
Украина13:23
Украинский легионер жестко раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Бокс13:14
Нганну признался, помогает ли ему Тайсон в подготовке к бою с Джошуа
Европа12:55
Клопп вступился за Челси после шквала критики за поражение в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK