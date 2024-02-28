Нганну признался, помогает ли ему Тайсон в подготовке к бою с Джошуа

Камерунец рассказал о роли "Железного Майка" на старте его боксерской карьеры.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну сообщил, что легендарный боксер Майк Тайсон не задействован в его подготовке к бою против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Честно говоря, в этом бою, поскольку здесь был мой собственный тренер, мы не стали приглашать Тайсона в этот раз", - сказал камерунец.

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Также Нганну высказался о роли "Железного Майка" в его подготовке к дебютному поединку в боксе против Тайсона Фьюри, рассказав, что тот посещал его тренировочный лагерь и консультировал его.

"Он приходил раза три или что-то в этом роде на мои тренировки. Он больше консультировал, он приходил посмотреть на наши тренировки больше трех раз. Он смотрел тренировки и давал мне советы", - рассказал Нганну в комментарии All Out Fighting.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал главную опасность для Энтони в бою с Нганну.

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