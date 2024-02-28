"Он боец элитного уровня": Тренер Джошуа предостерег от недооценки Нганну

Бен Дэвисон, тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением о будущем сопернике своего подопечного Фрэнсисе Нганну.

Наставник Эй Джея отметил, что они считают камерунца бойцом высокого уровня, несмотря на только второй его боксерский поединок, и будут готовиться к нему соответствующим образом.

Читай также: "Это раздражает": Джошуа оценил срыв боя с Уайлдером

"Нганну все же боец. Возможно, начинающий боксер, но это не отменяет того факта, что он боец элитного уровня. У него было много боев, и он провел боксерский поединок на самом высоком уровне, так что мы относимся к этому как к серьезной угрозе, которой он и является.

Почему-то люди говорят, что Нганну не доказал свою состоятельность. У него были бои, в которых он становился чемпионом мира в тяжелом весе, в которых бойцы могли делать немного больше, чем просто наносить удары.

Затем он провел боксерский поединок на мировом уровне, но люди все равно не считают его боксером мирового уровня, хотя многие думают, что бой был очень близким. Мы должны считать его боксером мирового уровня, во всяком случае, мы так думаем", - приводит слова Дэвисона Boxing Social.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал главную опасность для Энтони в бою с Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!