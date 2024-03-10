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В Германии застрелили экс-чемпиона Европы по боксу

Двое неизвестных убили Бесара Нимани.
Вчера, 23:18
Бесар Нимани / Getty Images
Бесар Нимани / Getty Images

В Германии застрелили бывшего чемпиона Европы по боксу Бесара Нимани, пишет Bild.

38-летний спортсмен косовско-албанского происхождения был застрелен двумя неизвестными в Билефельде. Мужчина выходил из парикмахерской, как получил две пули.

Полиция почти сразу оцепила район, но убийцам удалось скрыться. В данный момент ведется расследование.

За свою краьеру Нимани провел 27 поединков, выиграв 26 из них. Имел титулы интернационального чемпиона IBF и чемпиона Европы IBF в полусреднем весе.

Ранее на боксера уже покушались, в 2013 году он получил две пули, но оба ранения были несмертельными, в этот раз врачи не смогли спасти жизнь спортсмену.

Ранее также Джошуа озвучил имена потенциальных соперников.

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