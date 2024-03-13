Стала известна новая дата боя Сиренко после ареста его соперника

Украинец выйдет в ринг впервые с 2021 года.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) проведет бой с американцем Деоном Ронни Гейлом (5-17-1, 4 КО).

Как сообщает BoxRec, бой состоится 2 апреля в Нэшвилле, США.

Поединок Владислава и Гейла должен был пройти 5 марта, однако соперник украинца был арестован.

Отметим, что Сиренко проведет первый поединок с 18 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что украинец Хегай поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул.

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