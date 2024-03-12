Украинец Хегай поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул

Украинский полулегковес в элиминаторе по линии IBF встретится с южноафриканским соперником.

Украинский представитель полулегкого веса Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) свой следующий бой проведет против южноафриканца Лерато Дламини (20-2, 11 KO).

Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет мексиканец Луис Лопес (30-2, 17 KO).

На данный момент Хегай занимает третье место в рейтинге Международной боксерской федерации, а Дламини идет на второй строчке. IBF постановила провести между ними элиминатор, победитель которого займет вакантную первую позицию в списке и получит статус обязательного претендента на титул.

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Как сообщает Boxing Scene, представители украинца и боксера из ЮАР согласились на бой и планируют в ближайшее время заключить сделку, чтобы избежать промоутерских торгов.

Хегай в своем последнем бою в январе 2024 года одержал победу техническим нокаутом над испанцем Хоном Мартинесом.

Дламини в предыдущем поединке в октябре прошлого года одолел раздельным решением судей японца Томоки Камеду.

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