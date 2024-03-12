iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинец Хегай поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул

Украинский полулегковес в элиминаторе по линии IBF встретится с южноафриканским соперником.
Сегодня, 19:59
Арнольд Хегай / Getty Images
Арнольд Хегай / Getty Images

Украинский представитель полулегкого веса Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) свой следующий бой проведет против южноафриканца Лерато Дламини (20-2, 11 KO).

Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет мексиканец Луис Лопес (30-2, 17 KO).

На данный момент Хегай занимает третье место в рейтинге Международной боксерской федерации, а Дламини идет на второй строчке. IBF постановила провести между ними элиминатор, победитель которого займет вакантную первую позицию в списке и получит статус обязательного претендента на титул.

Читай также: "Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Как сообщает Boxing Scene, представители украинца и боксера из ЮАР согласились на бой и планируют в ближайшее время заключить сделку, чтобы избежать промоутерских торгов.

Хегай в своем последнем бою в январе 2024 года одержал победу техническим нокаутом над испанцем Хоном Мартинесом.

Дламини в предыдущем поединке в октябре прошлого года одолел раздельным решением судей японца Томоки Камеду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Арнольд Хегай

Статьи по теме

"Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником "Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником
Джесси Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна Джесси Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна
Кроуфорда лишили титула IBF и статуса абсолюта Кроуфорда лишили титула IBF и статуса абсолюта
Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина23:35
Трансферы УПЛ: Полесье приобрело венесуэльского форварда, ЛНЗ подписал вингера-легионера
Европа23:34
АПЛ заменит правила прибыльности и устойчивого развития перед стартом следующего сезона
Украина23:28
Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего
НБА23:11
Лейкерс допустили несколько ошибок в надписях на статуе Коби Брайанта
Еврокубки22:48
Прометей разгромно уступил Бургу в четвертьфинале Еврокубка
Украина22:40
Юношеская сборная Украины вышла на Евро-2024
Европа22:16
"Король королей": Златан присоединился к футбольному проекту легенды Барселоны
Лига Чемпионов21:55
Арсенал - Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:55
Барселона - Наполи: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:46
Жеребьевку Лиги чемпионов нового формата будет проводить компьютер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK