"Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Украинский полулегковес Арнольд Хегай высказался о поединке между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

По словам спортсмена, его соотечественник, вероятно, победит, несмотря на сопротивление австралийца.

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"Думаю, Василий все-таки выиграет. Но, вероятно, мы действительно немного поспешно решили, что титул уже в Украине. Но Вася, как мне кажется, выиграет. Это ведь очень большой шанс для него.

Я уверен, что со стороны Василия не будет такой же недооценки Камбососа, которая была у Теофимо Лопеса", - сказал Хегай в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Поединок Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко.

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