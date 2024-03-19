Украинец Рогава следующий бой проведет против американского нокаутера

Боксер в третий раз выйдет в ринг в текущем году.

Украинский супертяжеловес Цотне Рогава вскоре выйдет на ринг.

Как сообщает World Boxing News, боксер проведет следующий бой 23-го марта на арене LumColor Phoenix Center в Онтарио, штат Калифорния США. Соперником украинца станет американец Антонио Браун.

Браун провел на профессиональном ринге двенадцать боев, восемь побед и четыре поражения. Все его поединке завершились досрочно.

Для Рогавы это уже будет третий бой в нынешнем году. Перед этим он нокаутировал в первом раунде Данте Уильямса и Джони Шипмана.

Ранее стал известен новый соперник Богачука - на кону временный пояс.

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