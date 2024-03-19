Стал известен новый соперник Богачука - на кону временный пояс

Украинский претендент на титул чемпиона WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (23-1, 23 KO) проведет бой с боксером первого среднего веса Брайаном Мендосой (22-3, 16 КО). Об этом сообщает PBC.

На кону поединка будет стоять за вакантный временный пояс по версии WBC в первом среднем весе.

Напомним, чтоБогачук должен был провести бой с Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 КО) за титул чемпиона WBC, однако американец заменит Кита Турмана (30-1, 22 КО) в бою против чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофия Цзю (24-0, 17 КО).

На коне боя Фундоры и Цзю будут стоять пояса WBO и WBC. Победитель должен провести поединок с Теренсом Кроуфордом.

Вечер бокса пройдет 30 марта в Лас-Вегасе.

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