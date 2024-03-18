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Бой Богачука и Фундоры отменен - американец проведет поединок с Тимофеем Цзю

Украинец получит нового соперника в титульном противостоянии.
Вчера, 22:15
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Американский боксер первого среднего веса Себастьян Фундора (20-1-1, 13 КО) заменит Кита Турмана (30-1, 22 КО) в бою против чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофия Цзю (24-0, 17 КО). Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Турман получил травму бицепса на тренировке.

Фундора должен был провести бой с украинцем за титул чемпиона WBC в первом среднем весе Сергеем Богачуком (23-1, 23 KO). Новый соперник украинца неизвестен.

Вечер бокса состоится 30 марта в Лас-Вегасе.

Ранее украинский боксер назвал проблемы Ломаченко перед боем с Камбососом.

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