Джервонта Дэвис сообщил, когда проведет свой следующий бой

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) вскоре планирует провести свой следующий поединок.

Боксер написал пост в Instagram, в котором назвал месяц для боя.

"Июнь".

Отметим, что Джервонта и Фрэнк Мартин договорились о бое.

Свой последний бой Джервонта провел в апреле прошлого года, преодолев Райана Гарсию. Мартин последний раз боксировал в июле 2023 года, победив Артема Арутюняна.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором проведет реванш с Нганну.

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