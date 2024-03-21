Джервонта Дэвис сообщил, когда проведет свой следующий бой
Американец знает своего оппонента.
Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) вскоре планирует провести свой следующий поединок.
Боксер написал пост в Instagram, в котором назвал месяц для боя.
"Июнь".
Отметим, что Джервонта и Фрэнк Мартин договорились о бое.
Свой последний бой Джервонта провел в апреле прошлого года, преодолев Райана Гарсию. Мартин последний раз боксировал в июле 2023 года, победив Артема Арутюняна.
Ранее Фьюри назвал условие, при котором проведет реванш с Нганну.
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