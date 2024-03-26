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Джейк Пол объяснил, почему Майк Тайсон не сможет его нокаутировать

Шоумен назвал свои сильные стороны.
Сегодня, 11:10
Джейк Пол и Майк Тайсон
Джейк Пол и Майк Тайсон

Известный видеоблогер Джейк Пол высказался о поединке против легендарного Майка Тайсона.

По словам шоумена, американский боксер не сможет нокаутировать его.

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"Что произойдет, если он нокаутирует меня? Нет, об этом даже говорить не стоит. Я слишком резкий и быстрый. Поэтому у него даже не будет шанса добиться этого.

Я хочу увидеть, насколько сильно он действительно бьет. Я действительно хочу это увидеть. Давайте посмотрим на все легенды и мифы, потому что его называют Железный Майк Тайсон, но у меня железный подбородок", - приводит слова Пола talkSPORT Boxing.

Поединок Пола и Тайсона запланирован на 20-е июля в США.

Ранее сообщалось, что секс-символ бокса вызвала фанатку Челси на бой в андеркарде шоу Майка Тайсона.

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