Сергей Богачук - Брайан Мендоса: прогноз на титульный бой

Прогноз на бой Богачук - Мендоса. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) проведет поединок с Брайаном Мендосой (22-3, 16 КО).

Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять временный пояс WBC в первом среднем весе.

Коэффициент и ставки на бой Богачук - Мендоса

Сергей Богачук является фаворитом поединка, однако и шансы его соперника из США оценены высоко. Букмекеры предполагают, что украинец одержит победу.

Прогноз букмекеров на бой Богачук - Мендоса:

Победа Богачука: 1.61

Ничья: 23

Победа Мендосы: 2.60

Согласно коэффициентам, американец окажет сопротивление, но победит Богачук.

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Статистика боев Богачук - Мендоса

Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Богачук - Мендоса

23 победы 32

23 нокаутом 16

1 Поражения 3

Ожидается, что титульный бой Богачука и Мендосы состоится 30 марта 2024 года. Поединок будет организован в США.

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