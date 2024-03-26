Сергей Богачук - Брайан Мендоса: прогноз на титульный бой
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) проведет поединок с Брайаном Мендосой (22-3, 16 КО).
Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять временный пояс WBC в первом среднем весе.
Коэффициент и ставки на бой Богачук - Мендоса
Сергей Богачук является фаворитом поединка, однако и шансы его соперника из США оценены высоко. Букмекеры предполагают, что украинец одержит победу.
Прогноз букмекеров на бой Богачук - Мендоса:
- Победа Богачука: 1.61
- Ничья: 23
- Победа Мендосы: 2.60
Согласно коэффициентам, американец окажет сопротивление, но победит Богачук.
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Статистика боев Богачук - Мендоса
Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.
Статистика боев
Богачук - Мендоса
23 победы 32
23 нокаутом 16
1 Поражения 3
Ожидается, что титульный бой Богачука и Мендосы состоится 30 марта 2024 года. Поединок будет организован в США.
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