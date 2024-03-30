Определился следующий соперник Стивенсона
Американец дал шанс представителю Германии.
Чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивнесон вскоре вернется на ринг.
Как сообщает инсайдер Майк Коппинджер, американец проведет поединок против Артема Арутюняна.
Бой пройдет 6-го июля в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.
В своих последних боях Стивенсон одержал победу решением судей над Эдвином Де Лос Сантосом, а Арутюнян уступил решением судей Фрэнку Мартину.
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