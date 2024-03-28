Богачук сделал неожиданный прогноз на бой Тим Цзю - Себастьян Фундора

Украинец верит, что будет апсет.

Украинский боец первого среднего веса Сергей Богачук поделился прогнозом на поединок между чемпионом его весовой категории по версии WBO австралийцем Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой.

По словам украинца, Себастьян совершит апсет.

Читай также: Сергей Богачук - Брайан Мендоса: прогноз на титульный бой

"Фундора победит Цзю. Это мой прогноз. Будет сюрприз", - написал Богачук в Twitter.

Fundora will defeat Tzyu. That’s my prediction. There’s gonna be a surprise 🗼 — Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) March 27, 2024

Напомним, Фундора должен был провести бой с украинским претендентом Сергеем Богачуком (23-1, 23 KO) за вакантный пояс WBC. Однако после того, как Кит Турман (30-1, 22 КО) получил травму бицепса на тренировке, Фундора заменит его в бою против Цзю.

Ранее сообщалось, что украинец Рогава проведет четвертый поединок в году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!