Богачук сделал неожиданный прогноз на бой Тим Цзю - Себастьян Фундора
Украинский боец первого среднего веса Сергей Богачук поделился прогнозом на поединок между чемпионом его весовой категории по версии WBO австралийцем Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой.
По словам украинца, Себастьян совершит апсет.
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"Фундора победит Цзю. Это мой прогноз. Будет сюрприз", - написал Богачук в Twitter.
Fundora will defeat Tzyu. That’s my prediction. There’s gonna be a surprise 🗼— Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) March 27, 2024
Напомним, Фундора должен был провести бой с украинским претендентом Сергеем Богачуком (23-1, 23 KO) за вакантный пояс WBC. Однако после того, как Кит Турман (30-1, 22 КО) получил травму бицепса на тренировке, Фундора заменит его в бою против Цзю.
Ранее сообщалось, что украинец Рогава проведет четвертый поединок в году.
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