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Четвертый бой в году: украинец Рогава проведет поединок с американцем

Боксер идет без поражений.
Сегодня, 15:20
Цотне Рогава / Федерация бокса Украины
Цотне Рогава / Федерация бокса Украины

Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (6-0, 6 КО) проведет следующий бой против американца Джесси Брайана (21-8-2, 16 KO).

Как сообщает BoxRec, поединок состоится 12 апреля в Супириоре, штат Колорадо, США.

В прошлом бою украинец победил американца Антонио Брауна (8-5, 8 КО).

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Отметим, что для Рогавы это будет четвертый в текущем году.

Ранее сообщалось, что зездный американец проведет бой с россиянином.

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