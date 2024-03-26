Четвертый бой в году: украинец Рогава проведет поединок с американцем
Боксер идет без поражений.
Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (6-0, 6 КО) проведет следующий бой против американца Джесси Брайана (21-8-2, 16 KO).
Как сообщает BoxRec, поединок состоится 12 апреля в Супириоре, штат Колорадо, США.
В прошлом бою украинец победил американца Антонио Брауна (8-5, 8 КО).
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Отметим, что для Рогавы это будет четвертый в текущем году.
Ранее сообщалось, что зездный американец проведет бой с россиянином.
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