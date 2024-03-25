Звездный американец проведет бой с россиянином

Американский боец супертяжелого веса Майкл Хантер (22-1-2, 16 КО) проведет поединок россиянином Артемом Сусленковым (10-0, 7 КО).

Бой состоится 14 апреля в Ташкенте в рамках вечера бокса Сhampions night Международной боксерской ассоциации (IBA). Организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

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Отметим, что в ночь на воскресенье, 25 марта, Хантер победил мексиканца Игнасио Эспарсу (23-4, 14 КО).

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