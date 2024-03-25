Звездный американец проведет бой с россиянином
Хантер отправится в Ташкент.
Американский боец супертяжелого веса Майкл Хантер (22-1-2, 16 КО) проведет поединок россиянином Артемом Сусленковым (10-0, 7 КО).
Бой состоится 14 апреля в Ташкенте в рамках вечера бокса Сhampions night Международной боксерской ассоциации (IBA). Организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.
April 14, we go again. #HUNTNSZN pic.twitter.com/1Z7dMzFlJY— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) March 24, 2024
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Отметим, что в ночь на воскресенье, 25 марта, Хантер победил мексиканца Игнасио Эспарсу (23-4, 14 КО).
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