Президент WBO озвучил свою позицию по поводу увеличения количества судей на бою Усик - Фьюри

Президент WBO Пако Валькарсель прокомментировал предложение главы WBC Маурисио Сулеймана увеличить количество судей на объединительном бою между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри до шести человек.

По его словам, он не поддерживает подобную идею и не видит смысла в изменениях.

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"Эта тема обсуждалась между санкционирующими организациями. Я не верю, что это предложение чем-то помогло бы боксу, потому что судьи должны быть компетентными, и троих из них достаточно.

Соглашусь ли я на предложение, если его вынесут на голосование? Нет, я не соглашусь", - приводит слова Валькарселя World Boxing News.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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