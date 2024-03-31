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Крус избил Ромеро и стал чемпионом, Лара на опыте победил Зерафу, Мартинес отстоял титул в бою с Кордовой

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших боксерских поединков.
Сегодня, 08:36
Анхелино Кордова и Хулио Сесар Мартинес / Getty Images
Анхелино Кордова и Хулио Сесар Мартинес / Getty Images

В ночь на воскресенье, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) прошел вечер бокса со множеством поединков.

В одном из них сошлись чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WВC мексиканец Хулио Сесар Мартинес (21-3, 15 КО) и претендент на чемпионство венесуэлец Анхелино Кордова (18-1-1, 12 КО).

Претендент неплохо начал поединок, но после этого чемпион напомнил, что он чемпион. Под конец боя Мартинес получил рассечение после того, как бойцы столкнулись головами.

В итоге бой завершился победой Мартинеса, который защитил титул (113-113, 114-112, 114-112).

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Затем состоялся очень быстрый бой с неожиданным исходом. 

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе Эрисланди Лара (30-3-3, 18 КО) проводил титульную защиту против обязательного претендента Майкла Зерафу (31-5, 19 КО).

В первом раунде боксеры знакомились друг с другом, после чего 40-летний чемпион на контратаке поймал австралийца двойкой, отправив того в нокаут.

Перед поединком Тима Цзю и Себастьяна Фундоры состоялся еще один важный бой.

В со-главном событии вечера чемпион мира в суперлегком весе по версии WBA Роландо "Ролли" Ромеро (15-2, 13 КО) защищал свой титул от посягательств Исаака "Питбуля" Круса (26-2-1, 18 КО).

Чемпион рисковал проиграть поединок уже в первом же раунде: после одного из попаданий Круса ноги Ромеро пошли в пляс, но его спасли клинч и последующий гонг.

"Ролли" пытался выровнять поединок, но отбиваться от штурмов "Питбуля" было сложно - чемпион пропускал все больше и больше ударов.

Все шло к досрочной победе претендента. И если седьмой раунд Ромеро еще "прожил", то в следующем все завершилось.

Крус зажал чемпиона у канатов, нанося шквал ударов. Судье пришлось вмешаться и досрочно завершить поединок - "Питбуль" стал чемпионом.

Напомним, что той же ночью Сергей Богачук встретился с Брайаном Мендозой в бою за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе.

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