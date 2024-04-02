CAS отклонил апелляцию пророссийской спортивной ассоциации
IBA остается непризнанной структурой.
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию IBA против МОК.
Напомним, комитет лишил признания международную ассоциацию бокса (IBA), который управляет росиянин умар кремлев.
Кремлев - большой фанат маленького диктатора, а потому он позволяет росиянам участвовать в соревнованиях со своих флагом, и запрещает делать то же самое украинцам.
CAS считает, что IBA не имела поводов подавать апелляцию, так как они не выполнили требования МОК:
- IBA не повысила свою финансовую прозрачность и устойчивость
- IBA не изменила свой процесс в отношении рефери и судей, чтобы обеспечить его честность
- IBA не обеспечила полную и эффективную реализацию всех предложенных мер Группой по реформе управления, созданной МОК
Таким образом IBA продолжает оставаться непризнанной ассоциацией.
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