Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию IBA против МОК.

Напомним, комитет лишил признания международную ассоциацию бокса (IBA), который управляет росиянин умар кремлев.

Кремлев - большой фанат маленького диктатора, а потому он позволяет росиянам участвовать в соревнованиях со своих флагом, и запрещает делать то же самое украинцам.

CAS считает, что IBA не имела поводов подавать апелляцию, так как они не выполнили требования МОК:

IBA не повысила свою финансовую прозрачность и устойчивость

IBA не изменила свой процесс в отношении рефери и судей, чтобы обеспечить его честность

IBA не обеспечила полную и эффективную реализацию всех предложенных мер Группой по реформе управления, созданной МОК

Таким образом IBA продолжает оставаться непризнанной ассоциацией.

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